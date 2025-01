Elezioni a Paternò, il messinese Nino Micali nuovo presidente della Federazione Italiana Baseball Softball della Sicilia

Domenica 19 febbraio si sono svolte a Paternò le elezioni del nuovo Presidente Regionale Fibs. È stato eletto Nino Micali, classe 1962, che subentra all'uscente Michele Bonaccorso, che per oltre 16 anni ha guidato il Comitato Regionale, ritornato ad essere elettivo.

Nella stessa tornata elettorale è stato rinnovato l’intero Consiglio Regionale. I nomi dei nuovi consiglieri: Michele Consiglio (CT), Antonino Torrisi (Paternò), Andrea Longhitano (Randazzo), Vittorio D' Arrigo (ME).

L’assemblea si è svolta alla presenza del Presidente Nazionale Marco Mazzieri, da poco eletto alla guida della FIBS. Lo stesso all’unanimità, è stato invitato a presiedere l’Assemblea. Fatto straordinario che dimostra l’interesse della federazione per la Sicilia. E non è escluso che già dalle prossime settimane ci potrebbero essere delle importanti novità.

Al centro delle politiche di questo comitato, così come ha preannunciato nel suo intervento Nino Micali in assemblea, ci saranno: scuola, formazione, rilancio dell’attività giovanile, e nell' ottica di mettere in risalto la centralità della Sicilia a livello internazionale, gli eventi sportivi, allo scopo di ridare visibilità mediatica all’intero movimento del Baseball e del Softball.

il quadriennio 2025-2028 si preannuncia quindi ricco di opportunità e di impegni per il Comitato Regionale FIBS. Nell’arco di questo quadriennio, la Mission è che la Sicilia torni ad essere al centro del Baseball e del Softball internazionale.