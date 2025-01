Messina scatenato sul mercato, dopo il poker di acquisti in arrivo Ingrosso. Quasi fatta per Buchel

Difesa. Ufficializzato il difensore Raul Morichelli, classe 2002, in prestito dal Perugia, cresciuto nelle giovanile della Roma. Assieme a Daniele Dumbravanu sopperirà alle partenze di Manetta e Rizzo. Ma non sarà l'ultimo colpo per la retroguardia: trattativa ben avviata per Vedran Celjak, classe 1991, croato che è al Lecco dal 2020. Oggi invece arriverà Gabriele Ingrosso, terzino sinistro classe 2000, che ieri è entrato nel finale della gara vinta dal Cerignola in casa del Monopoli. La trattativa era ben avviata, sembrava essersi arenata ma nelle scorse ore è giunta la fumata bianca con il procuratore Giovanni Tateo.

Quattro colpi di mercato per alimentare le speranze di salvezza del Messina. Il ds Domenico Roma subito scatenato, con la spinta della nuova proprietà e la collaborazione dell’ex Vibonese, Francesco Ramondino . E nelle prossime ore sono attesi altri arrivi, elementi che potenzialmente saranno già a disposizione per la partita di campionato in programma lunedì, contro il Crotone (trasferta vietata ai tifosi ospiti).

Mediana. Colpaccio a sensazione per il centrocampo, d’esperienza ma con significati anche “extra”: ecco Marco Crimi, classe 1990, in arrivo dal Trapani, dove invece si è trasferito (prestito su prestito dal Bologna con indennizzo per l’Acr) Gennaro Anatriello dopo appena sei mesi. Dinamismo e senso d’appartenenza per il mediano ex Reggina, che aveva vestito il biancoscudato solo nelle giovanili prima di una lunga carriera fuori: ha firmato sino a giugno 2026. Ma anche in questo reparto, i giochi non sono terminati. È quasi fatta per Marcel Buchel, classe 1991, austriaco naturalizzato liechtensteinese. Ex Juve, Bologna ed Empoli tra le altre, grande carriera alle spalle, attualmente alla Spal. Ma non è tramontata l’ipotesi Jacopo Dezi, seppur sul giocatore vi sia una discreta concorrenza da battere.

Attacco. Gli altri due innesti già formalizzati sono in attacco: tornato (dopo 14 anni) Carmine De Sena, classe 1991, a titolo definitivo dal Monopoli. Schierabile da punta esterna o da terminale. Sempre davanti ecco Francesco Dell'Aquila, classe 2004, in prestito dal Torino dopo la parentesi alla Pro Vercelli. Ancora aperta la pista che porta al ritorno di Marco Zunno dal Foggia, le parti sono in contatto, da vedere se si riuscirà a chiudere l’accordo coi pugliesi. Acr in corsa anche per Federico Ricci, classe 1994 del Perugia.