Dakar 2025: Il messinese Antonio Ricciari conquista un brillante ottavo posto assoluto della categoria “Classic”

Neanche l’infortunio ha fermato la tenacia del pilota messinese di rally raid Antonio Ricciari, alla Dakar 2025 conclusa ieri ma stavolta con qualche brivido in più. Guasti alla macchina, punti persi per problemi di navigazione, ma anche continue rincorse alle posizioni che contano in classifica hanno caratterizzato quest’anno la sua gara, affrontata come negli anni scorsi su una Mitsubishi Pajero v20 3200cc con la copilota Simona Morosi e per la prima volta con il figlio Riccardo Ricciari nello staff di assistenza.

Ricciari ha corso sulla sua auto con il simbolo della Sicilia per rappresentare e non solo idealmente l’isola nella corsa di rally raid più famosa nel mondo. Raggiante al traguardo il pilota messinese ha lungamente abbracciato il figlio Riccardo ed ha ringraziato il suo staff per la preziosa e puntuale assistenza fornitagli durante la gara. Con la medaglia finalmente al petto ha dichiarato: “Ci tenevo tantissimo a raggiungere un risultato di prestigio, era quello che volevo fortemente dentro di me. – ha detto- Non è stato facile correre quest’anno, non è stato per niente facile arrivare fin qui. Aggiustamenti, difficoltà, problemi hanno caratterizzato la mia corsa sin dall’inizio. Non mi sono esaltato quando ero al quarto posto assoluto, non mi sono scoraggiato quando ho perso posizioni. Piano piano abbiamo risalito la classifica con in mente un solo obiettivo: il podio. Ed oggi essere terzo fra gli italiani e ottavo su 80 concorrenti della Classic è un risultato del quale sono davvero soddisfatto e fiero.