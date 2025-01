Messina, torna in città Marco Crimi. Si lavora all'attaccante De Sena dal Monopoli

L'Acr Messina ha ingaggiato il centrocampista Marco Crimi. Il messinese classe 90' che vanta 26 presenze in A, oltre 260 in B e 85 tra i Pro, ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2026. Intanto il tecnico Giacomo Modica deve, necessariamente, lavorare sull'attualità e cioè sulla gara che lunedì sera vedrà il Messina opposto al Franco Scoglio al Crotone che soprattutto in trasferta fila come un treno come dimostrano le cinque vittorie e una serie utile di nove partite. La squadra di Longo è in ritardo dalle prime ma, probabilmente, non ha ancora perso del tutto le speranze di inserirsi nella lotta per il primo posto.

In mattinata allenamento al Marullo per il Messina con gli uomini che sono a disposizione. Del gruppo non fanno più parte, oltre ad Ortisi e Rizzo finiti all'Altamura, gli altri partenti come Frisenna, Petrungaro e Anatriello che andranno sostituiti e non solo numericamente.