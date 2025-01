Anatriello ai saluti: "Buona fortuna Messina". Si scalda la pista Crimi, è lui la "contropartita" dal Trapani. E c'è Buchel...

"Sono stati sei mesi difficili ma indimenticabili, ho ritrovato in me la felicità, ringrazio prima di tutto il mister, il suo staff e soprattutto i miei compagni, un abbraccio, buona fortuna Messina": con questo messaggio Gennaro Anatriello si congeda dall'Acr ed è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Sposerò la causa del Trapani, fortemente voluto dal presidente Valerio Antonini, dal tecnico Ezio Capuano e dal ds Peppino Pavone. Ad accoglierlo il patron: "Da Messina con furore, Trapani on fire. Ragazzo che con noi farà grande salto di qualità. Un colpo che testimonia la nostra voglia di andare in serie B da quest’anno".

L'attaccante napoletano verrà girato prestito su prestito, mentre al Messina come "indennizzo" sarà destinato qualche giocatore. Si tratta del centrocampista Marco Crimi. Il messinese classe 90' che vanta 26 presenze in A, oltre 260 in B e 85 tra i Pro, ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2026 . Un'operazione importante sul piano morale e del senso d'appartenenza, che consegnerebbe un leader a uno spogliatoio che ne ha parecchio bisogno. Non dovrebbe comunque essere l'unico colpo d'esperienza a centrocampo: praticamente fatta per Marchel Buchel, in arrivo dalla Spal. Il 33enne centrocampista del Liechtenstein dovrebbe arrivare nelle prossime ore.