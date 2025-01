I campioni dello sport siciliano premiati a Mistretta

"La Sicilia premia i campioni dello sport" è stato un ideale viaggio lungo una stagione ricca di successi, costruiti con sacrificio e abnegazione da atleti, tecnici e dirigenti che sono saliti ieri sul palco di Palazzo Mastrogiovanni Tasca in occasione della manifestazione organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello e dalla sezione di Palermo dell’Associazione Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia, guidata da Antonio Selvaggio.

Dal tennis al calcio amatoriale, dal karate all’atletica leggera al bridge, passando anche per l’editoria e per il giornalismo, ovvero per chi racconta le imprese e le storie di sport e di vita, come tante ne sono state raccontate ieri a Mistretta. Il pomeriggio all’insegna della maglia azzurra ha previsto sia l'assegnazione del XII Premio Azzurri d’Italia, sia la consegna dei riconoscimenti agli atleti che hanno primeggiato nelle classifiche di categoria del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini. Nella categoria Atleti e squadre hanno ricevuto il Premio Azzurri d’Italia, la karateka palermitana Federica Ramirez campionessa del mondo junior; il capitano della Palermo Forense di calcio, il notaio Roberto Indovina, campione mondiale Mundiavocat; la squadra di tennis over 55 del Country, campione europeo over 55 e Clara Minagra, campionessa italiana di Maratona e Mezza Maratona SF70.