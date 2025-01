Luciani regala tre punti di speranza al Messina: vittoria a Francavilla contro il Taranto in attesa della rivoluzione

TARANTO-MESSINA 0-1

Marcatore: 34’ st Luciani

Taranto (4-4-1-1): Del Favero 6; Vaughn 6 (37’ st Locanto ng), Marong 4, Papazov 5.5, Verde 5.5; Mastromonaco 6.5 (47’ st Zerbo ng), Fiorani 5.5 (28’ st Schirru ng), Speranza 5.5, Guarracino 5; Giovinco 5 (28’ st Zigoni ng), Battimelli 5.5 (37’ st Garau ng). A disp. Meli, Caputo, Sacco, Lenti, Pastore, Fiorentino. All. Bisignano 6

Messina (3-5-2): Krapikas 6; Ndir 6.5, Marino 6, Morleo 5.5; Lia 6 (29’ st Adragna ng), Anzelmo 6.5, Petrucci 6 (15’ st Salvo 6), Garofalo 6.5, Cominetti 5.5 (15’ st Luciani 7); Pedicillo 5 Anatriello 6,5 (45’ Di Palma ng). A disp. Curtosi, Mameli. All. Modica 6

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia 6

Note: Gara giocata a Francavilla Fontana per l'indisponibilità dello stadio Iacovone di Taranto, interessato da lavori di ristrutturazione. Espulso al 43' st Guarracino per gioco falloso. Ammoniti Cominetti, Papazov, Morleo, Pedicillo, Speranza, Mastromonaco, Adragna. Angoli 6-1 per il Messina. Recupero tempo 1’ pt, 5’ st

Basta un gol di Luciani al 79' per regalare al Messina la vittoria che mancava dall'1 dicembre (1-2 in casa della Turris). Tre punti d'oro che tengono viva la speranza salvezza, in attesa della rivoluzione di mercato e della svolta societaria. Sul campo neutro di Francavilla gara soporifera, povera di emozioni e ricca di errori tra due squadre con gli organici decimati, che vivono situazioni ambientali complicate. Luciani, subentrato nella ripresa, ha prima insaccato su assist di Anatriello, abile a sfruttare un rilancio di Krapikas. Poi ha avuto anche la palla del raddoppio ma l'ha sprecata calciando addosso a Del Favero. I pugliesi hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Guarracino.