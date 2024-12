Gran colpo dell'Akademia Messina, arriva la schiacciatrice bulgara Ani Bozdeva

L'Akademia Sant’Anna si regala un altro rinforzo di livello internazionale. Si tratta della schiacciatrice di nazionalità bulgara, Ani Bozdeva, classe 1999, 186 cm.

Proveniente dall’Olympiada Neapolis, club cipriota con cui ha disputato la prima parte della stagione arrivando sino ai sedicesimi di finale della Challenge Cup, la nuova posto 4 delle siciliane, nata a Razlog (Bulgaria), ha perfezionato i suoi studi negli Stati Uniti, arricchendo anche il suo ventaglio di esperienze sportive.

Completato il percorso giovanile nel VC Maritza, con cui ha vinto anche un campionato bulgaro, nella stagione 2017-18 si è trasferita oltreoceano per frequentare l’Eastern Arizona College, vincendo l’ ACCAC Conference, il Region I e il District B e ottenendo la qualificazione per il torneo nazionale NJCAA.

Dal 2018 al 2021 ha proseguito la sua carriera da studentessa e atleta con la Coastal Carolina University. Le sue qualità non sono passate inosservate, visti i numerosi riconoscimenti tra cui la nomina nel First Team All-Sun Belt nel 2020 e nel 2021. Terminata l’esperienza negli USA, ritorna in Europa per vestire la casacca del Pałac Bydgoszcz, in Polonia, prima di spostarsi – per due stagioni - nel club turco del TED Ankara Kolejliler.