Accordo raggiunto tra il ds Pavone e il Messina: rescissione consensuale. Il dirigente va al Trapani

Com'era ampiamente prevedibile l'Acr Messina ha trovato l'accordo con il ds dimissionario Giuseppe Pavone per la rescissione consensuale. L'esperto dirigente adesso potrà firmare col il Trapani che nel frattempo ha ingaggiato il tecnico Ezio Capuano. Questo significa che non ci sarà il posto libero per Giacomo Modica che, adesso, potrà concentrarsi meglio sulla partita di sabato a Biella contro la Juve Next Gen, una gara salvezza in cui la formazione peloritana dovrà evitare il sorpasso dei bianconeri che negli ultimi due turni hanno conquistato sei punti.

Il futuro di Giacomo Modica a Messina è, adesso, legato alla trattativa con AAD Invest Group. Se avverrà il passaggio di consegne, altamente improbabile in questo momento e non è detto che si faccia anche nemmeno in futuro alla luce della piega che ha preso la vicenda legata al club belga del Deinze, visto che il Deinze è stato dichiarato fallito.