La "Magica Misterbianco" comunica l'interruzione del rapporto con l'ACR Messina. Quale futuro per gli U15 Nazionali?

La Magica Misterbianco comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l'Acr messina per la categoria U15 Nazionali.

"Dopo la partita di Torre del Greco contro la Turris (terminata per 16-0 in favore dei corallini) - si legge in uno striminzito comunicato - sono venuti meno i rapporti di fiducia e di garanzia per i nostri giovani atleti. La stessa società esprime solidarietà per i tifosi messinesi, seguirà intervista del nostro responsabile Cavallaro, che spiegherà in modo dettagliato cosa è il Messina oggi e chi c'è dietro di loro."

La stessa società etnea dopo le polemiche di inizio stagione, a seguito di un accordo, aveva dato in prestito un gruppo di atleti alla compagine giallorossa evitando alla stessa di non raggiungere il numero minimo di 8 atleti per scendere in campo nel campionato U15 Nazionali (basterebbe già questo per fotografare lo stato dell'arte del settore giovanile peloritano). Come può una società professionistica farsi mettere sotto scacco da una piccola società di provincia?