Il Messina vince in rimonta in casa della Turris e si fa il regalo di compleanno

Il Messina si fa il regalo di compleanno (oggi sono 124 anni dalla sua fondazione) e vince in trasferta dopo nove mesi, quella precedente era stata a Brindisi, battendo 2-1 la Turris nel primo dei tre scontri diretti in programma fino al giro di boa. Dopo essere andata sotto nel punteggio, la squadra di Modica l'ha ribaltata in tre minuti dal 22' al 25' del primo tempo, con l'autogol di Cocetta e la splendida rete di Anatriello. E alla fine deve anche ringraziare Krapikas che ha neutralizzato un rigore di Esempio.

Nel Messina, senza Ortisi e Mamona infortunati, tornano dal primo minuto Lia, al rientro dalla squalifica, Morleo e Petrucci. Al 6' Turris in vantaggio. Scaccabarozzi crossa per Ekuban che di testa impegna Krapikas, la palla resta lì e per Casarini il tap-in è un gioco da ragazzi. Il Messina non si scompone e al 22' pareggia. Petrungaro lavora sulla sinistra e mette in mezzo un cross forte, Cocetta impatta e fa 1-1 con il più classico degli autogol. Tre minuti dopo, il Messina si mette in corsia di sorpasso. Sulla punizione dal limite Anatriello spedisce la palla all'incrocio dei pali. Per l'attaccante napoletano è il sesto centro in campionato. Ancora biaconscudati pericolosi in contropiede ma il tiro di frisenna viene ribattuto. Al 34' Turris pericolosa su angolo ma il Messina si salva. In chiusura di frazione tentativo blando di Pedicillo dal limite, facile parata di Marcone.