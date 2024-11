Il Messina è un disastro: ko interno anche con il Sorrento

Messina-Sorrento 0-1

Marcatori: 12’ st Bolsius

Messina (4-3-3): Krapikas 5, Salvo 5, Manetta 6, Marino 6, Rizzo 6,5 (25’ st Ortisi 5,5), Frisenna 5,5, Anzelmo 6,5, Garofalo 5,5 (34’ st Luciani sv), Petrungaro 5,5 (25’ st Cominetti 5,5), Anatriello 5,5 (39’ st Re sv), Pedicillo 5 (1’ st Mamona 5,5). In panchina: Curtosi, Di Bella, Mame, Petrucci, Re, Morleo, Adragna, Mameli, Di Palma. All.: Modica 5,5

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo 6,5, Todisco 6 (44’ st Vitiello sv), Di Somma 6, Blondett 6,5, Panico 6 (16’ st Cuccurullo 6), Carotenuto 6, De Francesco 6, Colangiuli 6,5 (27’ st Colombini 6), Cangianiello 6,5, Musso 5, Bolsius 7 (44’ st Riccardi sv). In panchina: Harrasser, Albertazzi, Fusco, Cuccurullo, Scala, Polidori, Cardoselli, Russo, Cadili, Lops. All.: Barilari 6,5

Arbitro: Drigo di Portogruaro 5

Note: ammoniti: Panico (S), Manetta (M), Colombini (S). Corner: 6-2. Recupero: 0’ pt e 5’ st

Il Messina perde ancora e, dopo il ko contro il Team Altamura, cede in casa al Sorrento, che capitalizza al massimo il gol di Bolsius. Prestazione, soprattutto nel secondo tempo, non all’altezza di una formazione costretta a recuperare e fare punti in ottica salvezza. Nella prima frazione, invece, i locali vanno due volte a segno: al 16’ traversone di Frisenna per Petrungaro che, sul secondo palo, insacca con un destro al volo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco; al 33’ Petrungaro vede Garofalo, destro di prima diretto all’incrocio, Del Sorbo salva in angolo e, al 36’, angolo di Petrungaro e colpo di testa di Marino, che segna ma altro gol annullato per fallo dello stesso difensore su Panico.