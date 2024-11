Akademia Messina rullo compressore: anche Casalmaggiore ko

Akademia-Casalmaggiore 3-0

Set: 25-17, 25-19, 25-19.

Akademia Sant’Anna Messina: Norgini (L) ne, Olivotto 5, Carraro 5, Modestino 5, Rossetto 14, Mason 7, Trevisiol ne, Caforio (L), Babatunde ne, Guzin ne, Diop 18. All. Bonafede.

Volleyball Casalmaggiore: Nosella 2, Costagli 8, Cantoni n.e, Marku 3, Perletti 3, Pincerato 1, Montano Lucumi 14, Ribechi, Faraone (L), Dalla Rosa n.e, Nwokoye 9. All. Napolitano.

Arbitri: D’Argenio e Pescatore.

Messina. Viaggia come un rullo compressore l’Akademia Sant’Anna che tra le mura del PalaRescifina si prende i tre punti che voleva per presentarsi da capolista e con distanze immutate al big match di San Giovanni in Marignano che chiuderà l’andata. La formazione messinese doma con un perentorio 3-0 un volitivo Casalmaggiore e porta a otto la striscia di vittorie consecutive oltre a mantenere l’imbattibilità in campionato.

Bonafede manda il campo lo starting six tipo con Carraro al palleggio e Diop opposto, centrali Modestino e Olivotto, schiacciatrici Rossetto e Mason e libero Caforio, dall’altra parte della rete Napolitano (ex Soverato) si affida alla palleggiatrice Pincerato con l’opposto Montano, Nwokoye- Perletti al centro, Costagli e Nosella in banda e Faraone nel ruolo di libero.

Messina conduce le danze dalle schermaglie di partenza e poi gestisce con grande sicurezza i momenti di rilassamento che ogni tanto tende a concedersi, abbinati agli sforzi operati dalle lombarde per restare in scia. Le difficoltà maggiori le incontra nel secondo, che fa girare nella propria direzione con la freddezza e l’esperienza delle sue giocatrici nei momenti clou.

Un bell’attacco di Chiara Mason apre il primo strappo delle padrone di casa frutto di due colpi di Rossetto e Modestino (4-1). Si sblocca anche la Diop (8-5, 9-6), l’Akademia poi innesca le marce alte nella fase centrale con un attacco di Rossetto che vale il +6 (17-11) e quello della Diop per il +7 sul 20-13. Le distanze si vanno dilatando sino al 25-17 che chiude il set.

Non cambia lo spartito nel secondo con Messina che azzecca sempre la partenza (3-0), tiene in mano il pallino (5-1), ma si concede qualche pausa sfruttata dall’avversario per impattare (7-7) e restare sul pezzo sino a quando sul 19-18, la Rossetto mette a terra due palloni che danno vita al break decisivo per portarsi sul doppio vantaggio nel conto dei set. Diop completa l’opera con un attacco e un ace che valgono il 25-19.

La squadra di coach Bonafede mette la freccia anche in avvio del terzo (4-0, 9-1) e come nei precedenti resterà sempre avanti, reagendo agli sforzi di Casalmaggiore per riavvicinarsi e andando a chiudere con la Rossetto.