Il Messina a Bari regala un tempo: risveglio tardivo, il Team Altamura vince 2-1

BARI - Non basta una buona mezzora nella ripresa al Messina, per evitare l'ennesima sconfitta in trasferta. Continua ad arrancare la squadra di Modica lontano dalle mura amiche: solo 3 punti conquistati. Decisivo, ai fini del risultato finale, un primo tempo da dimenticare, con il Team Altamura in totale controllo dell’incontro, padrone del campo e più volte vicino alla segnatura. Ma pesano anche le interpretazioni di Diop di Treviglio, che al 92’ ha lasciato proseguire su una spinta di Bumbu alle spalle di Salvo, che poteva valere il rigore del 2-2. La partita cambia di colpo, con due episodi che scombussolano i piani di Modica e del Messina . Al 16’, il Team Altamura sblocca l’incontro sfruttando la decisione dell’arbitro Diop di Treviglio, che lascia proseguire il gioco nonostante Garofalo dolorante a terra dopo uno scontro con Krapikas, in piena area di rigore.

TEAM ALTAMURA - MESSINA 2-1 MARCATORI: 16’ pt De Santis (TA), 24’ pt Leonetti (TA, rig.), 4’ st Anatriello (M). TEAM ALTAM URA (3-4-1-2): Pane 5; Manè 6 (18’ st Gigliotti 5,5) De Santis 6,5 Siletti 5,5; Grande 6,5 Rolando 6,5 Dipinto 6,5 Andreoli 5,5 (9’ st Bumbu 5,5); D’Amico 6; Simone 5,5 (11’ st Peschetola 6) Leonetti 7 (28’ st Molinaro 6). A disp. Viola, Poggesi, Acampa, Lagonigro. All.: Di Donato 6,5. MESSINA (4-3-3): Krapikas 5,5; Lia 4 Manetta 5 Marino 6 Ortisi 6; Garofalo 6,5 (36’ st Salvo sv) Petrucci 5 (1’ st Anzelmo 6) Pedicillo 6; Re 5 (1’ st Mamona 6) Luciani 5 (1’ st Anatriello 6,5) Petrungaro 6 (22’ st Cominetti 6). A disp.: Curtosi, Ndir, Morleo, Adragna, Di Palma, Rizzo. All.: Modica 5,5. ARBITRO: Diop di Treviglio 5,5. Guardalinee: Martinelli-Pizzoni. Quarto ufficiale: Totaro. NOTE: 2.600 spettatori. Espulso: al 31’ st Lia (M) per doppia ammonizione. Ammoniti: Andreoli (TA), Leonetti (TA), Modica (M), Pedicillo (M). Angoli: 5-5. Recupero: pt 1’; st 4’.

Il centrocampista giallorosso tiene in gioco De Santis, che insacca sulla ribattuta del portiere messinese. Sotto di un gol, il Messina accusa il colpo e rischia sulla gran conclusione di Grande (19’) intercettata da Krapikas. Clamoroso, però, il secondo episodio negativo per i peloritani: Lia appoggia all’indietro per Manetta, ma il pallone colpisce il braccio destro del difensore, di poco scostato dal corpo. Per Diop è rigore, decisione controversa, ma probabilmente giusta, che Leonetti capitalizza nel gol del raddoppio, spiazzando Krapikas dagli undici metri. Messina tramortito, Team Altamura padrone della partita: al 28’, Rolando appoggia all’indietro per Simone, che in corsa carica il sinistro e sfiora il 3-0.

Si aprono praterie per i padroni di casa, che al 34’ vanno ancora vicini al tris con una conclusione di Simone, rimpallata in corner da Lia. Ma è Leonetti a divorarsi il gol del ko, al 43’: Grande porta palla fino ai venti metri e serve l’attaccante, che davanti a Krapikas stringe troppo la conclusione col destro e calcia sul fondo. Nell’intervallo Modica opera tre cambi: fuori gli impalpabili Re e Luciani, dentro Mamona e Anatriello, quindi Anzelmo per il leggerino Petrucci, finito in pasto al centrocampo avversario. Il risultato è immediato: al 4’, Garofalo imbuca in area per Anatriello che, complici la disattenzione di De Santis e il pessimo posizionamento di Pane, batte a rete e resuscita il Messina. Due minuti dopo l’attaccante potrebbe pure pareggiare, ma tenta un difficile colpo di tacco e liscia l’assist di Mamona. Inizia qui l’arrembaggio messinese: Anatriello si ritrova davanti a Pane, ma lo grazia con un destro angolato ma sbilenco. Al 15’, il portiere deve opporsi al sinistro velenoso di Pedicillo. Il Team Altamura arretra il baricentro e il Messina ci crede: al 21’, Anatriello gira debolmente col sinistro e non impensierisce Pane. Al 31’, però, la gara del Messina si rifà tremendamente in salita, quando Lia entra in ritardo su Dipinto, prende pallone e avversario, e rimedia il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso. Proteste dei giallorossi (ammonito pure Modica), ma Diop è irremovibile: Messina in 10. E’ il colpo del definitivo ko, perché con l’uomo in più il Team Altamura rifiata e chiude in scioltezza l’incontro, vibrando solo su un diagonale fuorimisura di Cominetti al 43’ e sulla mezza spinta di Bumbu su Salvo, che fa infuriare tutto il Messina.