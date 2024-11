Franchina manda in estasi il Milazzo: battuto il Modica al 95'. E' primato solitario in Eccellenza

MILAZZO – MODICA 2-1

MARCATORI: 24’ Maimone; 35’ La Spada; 95’ Franchina.

MILAZZO: Piccioni 7, Salvo 7,5 (93’ Locantro 7), Franchina 7,5, Foti 7,5, Dama 7 (83’ Ozawje 7), Cassaro 7, Bucolo 7, Gatto 7, Diallo 7 (78’ Ferrè 7), La Spada 7,5 (96’ Presti s.v.), Corso 7 (73’ Scolaro 7). All. Bognanni. (12 Morabito, 13 Iannello, 16 Salamone, 17 Kari).

MODICA: Pontet 6,5, Mollica 6, Magliano 6,5, Cacciata 6,5, Cappello 6 (80’ Success 6), Incatasciato 6, Maionese 6,5, Palmisano s.v. (12' Rossi 6), Arquin 6, Idoyaga 6 (69’ Sapalo 6), Vitelli 6 (83’ Messina 6). All. Ferrara. (12 La Licata, 15 Rallo, 17 Kondila, 18 Triolo, 19 Susino).

ARBITRO: Bogo di Oristano 8

MILAZZO - Il Milazzo toglie il “titolo” di corazzata al Modica e diventa l’unica capolista del campionato di Eccellenza. La squadra di Bognanni con un gol realizzato in pieno recupero manda un segnale forte al campionato e adesso anche se è prematuro dirlo tutti devono guardarsi dai mamertini. In una giornata sulla carta non favorevole ai rossoblù, tutti i pronostici sono stati invertiti. Il Gioiosa ha sconfitto il Vittoria, e con il successo Gatto e soci si ritrovano da soli in vetta a più 3. L'episodio decisivo nel finale: nell’ultimo minuto di recupero da una rimessa laterale la palla giunge a Locantro che serve Ferrè, bravo a trovare Franchina in area che solo davanti a Pontet non ha difficoltà ad insaccare. Dopo il gol espulso Maimone del Modica per proteste.