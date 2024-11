Il CtVela Messina si scuce lo scudetto ma è salvo, ko contro il Tc Crema che accede alle semifinali

Il Ct Vela Messina non potrà difendere il titolo 2023, si scuce virtualmente lo scudetto conquistato un anno fa dalle maglie. I peloritani hanno regalato una grande domenica di sport ai propri tifosi, battagliando contro il Tc Crema, ma alla fine si sono arresi agli ospiti, che hanno vinto 2-4 in riva allo Stretto, guadagnando l’accesso alla poule scudetto, cioè alle semifinali. La formazione messinese conquista comunque il secondo posto - in virtù del successo di Trento su Sinalunga - che significa salvezza diretta, mantenimento della categoria senza passare da nessuno spareggio.

Il Ct Vela Messina ha coltivato a lungo il sogno del sorpasso in vetta al girone, proprio ai danni del Crema. Dopo i primi due singolari la parità era assoluta, con due successi (vittoria per Fausto Tabacco ed Emanuel Egea, sconfitte per Giorgio Tabacco e Ferreira Silva) per parte, ma per vincere e conquistare il primo posto del gruppo sarebbe stato necessario aggiudicarsi entrambi i doppi. Le cose sono andate diversamente.

Sconfitta anche la squadra maschile del Ct Palermo in una gara ininfluente per il girone in quanto sia il Ct Palermo che il Tc Santa Margherita Ligure avevano già ottenuto i rispettivi traguardi: il secondo posto e quindi la salvezza diretta per i siciliani, la semifinale per la corazzata ligure che quest’oggi ha schierato il top 40 Atp spagnolo Pedro Martinez vittorioso su Salvo Caruso.