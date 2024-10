Campionati regionali di atletica: Messina ricorda Giuseppe Carmignani, storico presidente della Polisportiva

Domenica 27 ottobre, al campo di atletica leggera di contrada Cappuccini, si terrà una giornata speciale per lo sport messinese, con la commemorazione della figura di Giuseppe Carmignani, storico presidente della Polisportiva Messina per oltre trent’anni. La manifestazione, organizzata dal comitato regionale della FIDAL e dall’ASD Torre Bianca, si svolgerà in occasione dei campionati regionali individuali su pista per la categoria ragazzi, sia maschile che femminile. Nel corso dell’evento, le migliori prestazioni delle giovani atlete e degli atleti partecipanti saranno premiate con il prestigioso trofeo "Giuseppe Carmignani". La valutazione seguirà la tabella ufficiale dei punteggi stabilita dalla federazione italiana di atletica leggera (FIDAL), premiando i risultati più brillanti di ogni gara del programma tecnico. Questo tributo rappresenta un riconoscimento alla passione e all’impegno che Carmignani ha dedicato alla promozione dello sport tra i giovani, lasciando un segno nella comunità sportiva messinese.