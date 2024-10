Platini a Santa Lucia del Mela per i 40anni dello Juventus Club "Scirea"

In occasione del 40° anno dalla fondazione dello Juventus Club "Gaetano Scirea", Michel Platini sarà ospite speciale dell'evento. L'appuntamento è fissato per il 17 novembre prossimo a Santa Lucia del Mela. "Abbiamo deciso di fare le cose in grande. Michel “Le Roi” Platini, per la prima volta sarà ospite del nostro Club per una serata memorabile- riferisce il presidente Benedetto Merulla-. Considerato uno dei più forti calciatori della storia del calcio, Platini lega il suo nome alla Juventus giocando dalla stagione 1982/83 alla stagione 1986/87. Scende in campo con la maglia bianconera per 224 volte realizzando 104 gol e vincendo 2 campionati, una coppa Italia, una coppa dei Campioni, una Intercontinentale, una supercoppa Uefa, una coppa delle coppe e 3 palloni d’oro consecutivi". È quindi attesa una grande festa.