Tennis Serie A, il Ct Vela Messina comincia alla grande: 5-1 all'Ata Battisti Trento

Comincia con il piede giusto il Ct Vela Messina la sua settima partecipazione consecutiva al campionato maschile a squadre di tennis di Serie A1. I peloritani del capitano Francesco Caputo, sui campi di casa, hanno sconfitto con un perentorio 5 a 1 l'Ata Battisti di Trento, incamerando così i primi tre punti della nuova stagione.

Alla fine, applausi del numeroso pubblico presente che, adesso, dovrà attendere quasi un mese per rivedere all'opera i propri beniamini, in quanto il Ct Vela è atteso da tre trasferte consecutive, a cominciare da quella di domenica prossima contro il Tc Sinalunga, il replay della finale scudetto 2023.

CT Vela - Ata Battisti Trentino 5-1

F. Tabacco vs Fondriest 7-6 (2), 6-3

G. Tabacco vs Vilella Martinez 6-2, 2-6, 2-6

Egea vs Ferrarolli 6-2, 6-3

Melzer vs Oradini 7-6 (1), 6-4

F. Tabacco-Melzer vs Ferraroli-Fondriest 6-3, 6-3

G. Tabacco-Egea vs Oradini-Vilella Martinez 1-6, 7-6 (7), 10-7