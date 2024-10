Tennis, nuova stagione per il CT Vela Messina con lo scudetto cucito sulla maglia

Il Ct Vela Messina inizia il campionato con lo scudetto cucito sulle maglie. Oggi i tennisti del circolo peloritano affrontano in casa, a cominciare dalle ore 9 l’Ata Battisti nell’incontro della 1ª giornata del Girone 2 di Serie A1, che li vede assieme anche alle temibili Tc Sinalunga e Tc Crema, vale a dire le avversarie lo scorso anno in finale e semifinale, impegnate nell’altro match d’apertura in Lombardia.

Rispetto alla passata stagione, non fanno più parte della squadra messinese lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, l’italiano Julian Ocleppo ed il sudamericano Fernando Romboli. Volti nuovi l’iberico Jorda Sanchis, numero 415 al mondo e l'italo-argentino Franco Emanuel Egea (n. 754 del ranking Atp), quest'ultimo al debutto proprio contro la formazione trentina.

Ripetersi non sarà facile. «Sarà quasi impossibile - ha detto il presidente del circolo Spatari - per cui il nostro 'obiettivo primario è mantenere la categoria, valorizzando i tanti i giovani del vivaio. Dobbiamo dare loro le opportunità che, in passato, abbiamo dato ai fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, ai quali va il mio ringraziamento per il grande attaccamento che hanno sempre dimostrato allo loro amato Ct Vela Messina».