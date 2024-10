Akademia Messina, debutto in casa con Imola. Si apre la difficile corsa alla A1

L’Akademia Sant’Anna va a caccia dei primi punti in palio nel campionato di serie A2 edizione 2024-25. Le ragazze guidate in panchina dal coach Fabio Bonafede ricominciano dal “PalaRescifina” dove affronteranno alle 16 (arbitrano De Sensi e Palumbo) la Csi Clai Imola decise a dare seguito con una vittoria al lavoro svolto in palestra questi mesi, accompagnati anche da una serie proficua di test match.

La stagione che apre le porte è infatti quella delle grandi ambizioni e della rincorsa al sogno chiamato A1 sfuggito nel mese di aprile dopo la gara 3 delle semifinali playoff ma che ora l’Akademia vuole trasformare in realtà. Un traguardo per raggiungere il quale il club messinese ha effettuato degli investimenti sul mercato rivoluzionando il roster con innesti di qualità tecniche e atletiche sopra la media del torneo, puntando su diverse atlete con alle spalle anni in A1 (la centrale Rossella Olivotto dal Trentino Volley, la schiacciatrice ex Pinerolo Chiara Mason, l’opposto Bintu Diop l’anno scorso a Scandicci), in campionati stranieri come la palleggiatrice Giulia Carraro e alle spalle un percorso prezioso in A2 come Maria Adelaide Babatunde, Bibiana Guzin, l’altra palleggiatrice Ambra Trevisiol, i liberi Giorgia Caforio e Maria Chiara Norgini e si nutrono forti aspettative sulla schiacciatrice made in Usa Adanna Rollins, unica straniera di una rosa composta da dodici atlete.

Le confermate dell’anno scorso sono la schiacciatrice Aurora Rossetto e la centrale Dalila Modestino. In panchina accanto all’head coach Fabio Bonafede ci saranno Flavio Ferrara nel ruolo di secondo allenatore e lo scoutman Daniele Cesareo.