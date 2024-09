Messina, immeritato ko a Picerno: i lucani vincono 2-0

PICERNO-MESSINA 2-0

PICERNO (4-2-3-1): Merelli 7; Pagliai 7, Gilli 6 (27’ st Seck 6), Santi 6.5, Guerra 6.5; Franco 6, De Ciancio 6.5; Vitali 5.5 (23’ st Esposito 6.5), Graziani 5.5 (12’ st Petito 7), Cardoni 6.5; Santarcangelo 5.5 (12’ st Maiorino 6.5). A disp. Summa, Pitarresi, Ragone, Cecere, Volpicelli. All. Tomei 6.5.

MESSINA (4-3-3): Curtosi 6.5; Lia 6, Manetta 6.5, Rizzo 6, Ortisi 5.5; Frisenna 6 (37’ st Di Palma sv), Anzelmo 6 (23’st Petrucci 6), Garofalo 6 (12’ st Petrungaro 6); Pedicillo 6.5 (37’ st Cominetti sv), Anatriello 6, Luciani 5.5 (23’ st Mamona 6). A disp. Krapiskas, Ndir, Marino, Re, Morleo, Ardagna, Di Palma. All. Modica 6.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata 6

Guardalinee: Renzullo e Carella

Quarto ufficiale: Mascolo

MARCATORI: 32’ st Cardoni, 39’ st Petito.

AMMONITI: Vitali (P), Petrucci (M), Esposito (P).

NOTE: spettatori 500 circa. Angoli: 5-2. Recupero: 0’ pt, 6’ st.

Perde il Messina con un 2-0 pesante rispetto a quanto fatto vedere, in termini di lettura del match e di attenzione tattica. Un 2-0 che fino al 32’ della ripresa appariva come un parziale assolutamente imprevedibile. Sono cinque i cambi in casa peloritana, rispetto ala sfida contro il Latina. Soprattutto cambiano i terminali offensivi e Modica sceglie Anatriello e Luciani, al posto di Cominetti e Petrungaro. Al posto dell’infortunato Salvo gioca Lia. Rivoluzione anche in casa Picerno, dove Tomei sceglie Merelli tra i pali e si affida dalla trequarti in su a scelte sorprendenti, con Vitali, Cardoni e Graziani, per fare da sponda a Santarcangelo. Ed all’ultimo momento, dall’undici titolare esce anche Allegretto, infortunato, sostituito in extremis da Santi. Classico il 4-2-3-1 con il quale i lucani si oppongono al 4-3-3 dei siciliani.