Equitazione, alla finale Nazionale di Coppa Italia club un pieno di medaglie per Messina: in pole il "Maneggio Ferretti"

Pieno di medaglie per gli atleti messinesi tesserati con "La Palma Nasisi", "Centro ippico Arcovito" e "Maneggio Ferretti", che hanno partecipato alla finale Nazionale di Coppa Italia club svoltasi al circolo ippico le "Siepi di Cervia".

Oro per Stefano Mangano su Barbie (LP50 Classe B). Nel Pony Games, Serie A1, Luigi Santamaria su Eva 2, Vittoria Torre su Maia, Sofia Vita su Nocciolino. In Serie B1, argento per Ginevra Lo Giudice su Tyson, Desirèe su Uiterwaardens Xanthippe. Bronzo Giuseppe Rizzo su Regina e Domenico Barbera su Margot, Karola Coluccio su Alice.

Nel Carosello, A1 coppia, argento per Luigi Santamaria su Eva 2, Vittoria Torre su Maia, Sofia Vita su Nocciolino. Nel salto ostacoli, finale LP50 Classe A, oro per Giordana Privitera su Lupin, argento Desiré Soraci su Ariel.

Nella Gimkana 2, serie A1, bronzo per Luigi Santamaria su Eva 2, Vittoria Torre su Maia, Sofia Vita su Nocciolino. In B1 bronzo per Ginevra Lo Giudice su Tyson, Desirèe su Uiterwaardens Xanthippe. In B3 argento per Melissa Arinisi su Diamond, Francesca Papalia su Doorje, Emanuele Corica su Ariel.