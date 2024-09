Un buon Messina pareggia a Latina 1-1: per i giallorossi segna Pedicillo

Il Messina si prende un punto più che meritato sul campo del Latina dopo essere andato vicino anche al successo pieno. Una bella iniezione di fiducia per i siciliani che conquistano così il primo punto in trasferta costringendo al terzo pareggio interno consecutivo la squadra di casa. Blindata la panchina di Modica, dopo il caos post-Casertana.

Al “Francioni” i padroni di casa arrivano forti dei 6 punti conquistati nelle prime 5 giornate di campionato e soprattutto carichi a mille dopo la vittoria in trasferta in casa dell’Avellino. Il Messina cerca punti, reduce com’è da una vera e propria burrasca. Le dimissioni “irrevocabili” dell’allenatore Giacomo Modica respinte dal presidente Pietro Sciotto e il sostegno al tecnico dichiarato dalla squadra al tecnico, rimasto in panchina. Modica, forte della rinnovata fiducia, è tornato sui suoi passi e rivoluzionato il Messina. Nuovo lo schema di gioco (5-3-2) e quattro volti nuovi rispetto alla gara pareggiata con la Casertana.

Il Messina approccia bene il match ma al 12’ incassa il vantaggio del Latina cancellato dall’intervento dell’arbitro per la posizione di fuorigioco di Capanni. Il Messina controlla bene la partita e passa in vantaggio al 28’ dopo un paio di tentativi che non hanno avuto fortuna. A sbloccare il risultato è Pedicillo, il 2003 che si regala il primo gol tra i professionisti. Bravissimo l’attaccante di Catanzaro nel ribattere a rete la conclusione di Petrungaro respinta dal portiere. Per il Messina è il primo gol in trasferta della stagione che interrompe l’imbattibilità del Latina dopo 277 minuti. Partita che sembra essere in discesa per i siciliani. Ma la rete incassata genera la reazione del Latina che dopo sette minuti pareggia.