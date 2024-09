Il "testamento" di Totò Schillaci: "Messina la porterò sempre nel mio cuore"

Poco più di due mesi fa Totò Schillaci è stato per l'ultima volta a Messina. A fine giugno, in occasione delle gare dell'Italia ai campionati europei fu invitato a partecipare a dei talk show sul palco del Giardino Corallo, storico spazio all'aperto di Messina, dove venivano proiettate sullo schermo gigante le partite degli azzurri. Moltissimi i tifosi che non persero l'occasione di rivedere l'eroe giallorosso che, una volta andato via da Messina, sarebbe diventato anche un eroe nazionale. In quelle due occasioni Totò sul palco, durante un dibattito condotto dal giornalista Salvatore De Maria, ed al quale partiparono anche altri ex del Messina come Sullo, Parisi, Coppola, Rossi e Mancuso, manifestò tutto il suo amore e il suo riconoscimento verso una città che lo accolse ancora minorenne nel 1982.

"Io sono arrivato in punta di piedi - disse quella sera Totò - avevo i capelli ricci, qualcuno se lo ricorderà anche se è passato quasi mezzo secolo. Messina è stata per me una fortuna, il mio trampolino di lancio. Ritornare oggi a Messina per me è una grande emozione, sono stati 7 anni importanti. Ho vinto due campionati e la classifica dei cannonieri che ha mi ha permesso di andare alla Juve e in nazionale. Cosa posso dire? Io Messina me la porto nel cuore, sempre. Se non ci fosse stata Messina, io non avrei fatto tutta questa carriera”