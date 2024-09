Paralimpiadi 2024: brilla la nazionale di tennistavolo guidata dal messinese Arcigli, due ori e due bronzi. Argento per il relay

Brilla anche la città dello stretto alle Paralimpiadi di Parigi, la nazionale di tennis tavolo guidata dal messinese Alessandro Arcigli con l'oro vinto da Matteo Parenzan nel singolare maschile s6 consegue la quarta medaglia, delle 18 in totale per la spedizione azzurra, della disciplina (due ori e due bronzi).

In pomeriggio in pedana anche la judoka Carolina Costa (già bronzo alla paralimpiadi di Tokyo) in gara per il bronzo contro la kazaka Zarina Raifova.

Gli auguri del sindaco Basile

Emozioni uniche, tantissimo orgoglio per un’impresa che ha scritto la STORIA.. La Nazionale Paralimpica di Tennistavolo, guidata dal tecnico Messinese Alessandro Arcigli ha vinto 2 medaglie d’oro e 2 medaglie di bronzo . Un successo italiano con l’eccellente guida del tecnico Messinese . Grazie Alessandro hai portato sul tetto del mondo la nostra città! Ti aspettiamo a Messina per festeggiare questo straordinario risultato.



Argento nel ciclismo