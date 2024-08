Il presidente Sciotto rompe il silenzio prima dell’inizio del campionato: "Il Messina è il mio grande amore"

Con una nota stampa, Pietro Sciotto, presidente dell'Acr Messina, cerca di riequilibrare i rapporti con la piazza e i tifosi. Un lungo post in cui Sciotto cerca di spiegare quello che è accaduto negli ultimi mesi, rinnova la fiducia e la stima nei confronti del tecnico Modica e del ds Pavone, conferma la trattativa con il fondo americano e chiede ai messinesi di stare accanto alla squadra, cercando di placare le contestazioni delle ultime settimane.

"A due giorni dall’inizio del campionato - scrive il presidente - sento innanzitutto il dovere di ringraziare tutti coloro che mi hanno manifestato affetto e vicinanza, sostenendo me e soprattutto l’Acr Messina in questo non facile momento.

Nella mia totale onestà e sincerità, sono orgoglioso di ricordare che io sono innanzitutto un tifoso del Messina calcio, da sempre, dalla mia nascita; e mai farò nulla che volontariamente possa causare un danno a questo mio grande amore, che adoro come una mia creatura.

Nonostante negli ultimi dodici mesi io abbia rischiato gravemente la mia vita per due volte, pur tuttavia ho sempre continuato a dare il mio sangue ed il mio cuore ai colori giallorossi.

Con questo spirito ho intavolato con il fondo americano (con presidenza ed acquirente francese) la nota trattativa di cessione che esiste ed è ampiamente documentabile, pur vincolata dal reciproco patto di riservatezza.

Nel frattempo, ho assicurato il mio totale impegno anche in questi ultimi per me terribili mesi. Ho continuato a lavorare per fare in modo che, l'Acr Messina fosse pronta a partecipare in modo competitivo al campionato di serie C.