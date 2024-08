Messina, Vannucchi è più lontano... Ma può arrivare la punta Sobczyk

In questo scenario, intanto, la squadra giallorossa deve pensare al campo, mentre il direttore sportivo Giuseppe Pavone ha ancora nove giorni di tempo per completare la rosa. 21 gli attuali tesserati e due i posti liberi: un nodo da risolvere è quello del portiere e con l’ex Taranto Gianmarco Vannucchi che sembra più lontano e destinato alla Ternana, il ds sta lavorando a un altro profilo d’esperienza per completare un reparto che comprende solo due giovani, il classe 2004 Flavio Curtosi e il classe 2006 Antonio Di Bella , al momento gli unici disponibili in vista della sfida contro il Potenza. Novità dovrebbero arrivare a breve sia tra i pali che in attacco.

Manca sempre meno all’inizio del campionato e il Messina, dopo l’esordio in Coppa Italia nella gara contro il Crotone (ko per 1-0 ed eliminazione al primo turno), è concentrato sul debutto interno contro il Potenza di domenica 25 alle ore 20.45 in un “Franco Scoglio” che, almeno dagli annunci delle settimane scorse, si dovrebbe presentare vuoto in curva, senza il sostegno dei gruppi organizzati decisi a disertare lo stadio fino al passaggio di consegne.

C’è l’interesse per Alex Sobczyk, austriaco classe 1997: non certo il “gollifero” tanto desiderato, ma giocatore di fisico (187 centimetri), cresciuto nelle giovanili del Rapid Vienna. Oltre 250 presenze e una sessantina di reti nelle esperienze in patria in Seconda Divisione e nei massimi campionati di Polonia, Cipro e, fino alla scorsa stagione, in Slovacchia con lo Skalica. Ultime annate poco prolifiche, con appena 3 reti in due anni, mentre la stagione migliore resta la 2019/2020, quando ha raggiunto la doppia cifra (11 gol) con gli slovacchi dello Spartak Trnava. Il 27enne, comunque, non sembra l’unica pista e il Messina valuta anche altre alternative per completare la rosa a disposizione di mister Modica.

Verso il Potenza. Ieri allenamento pomeridiano al “Marullo” per il Messina, che oggi sarà impegnato in una doppia seduta, mentre domani è prevista una partitella in famiglia per valutare condizione e aspetti tecnico-tattici.

Domenica sarà assente l’attaccante Petrungaro, che dovrà scontare un turno di squalifica della passata stagione con la Fermana, mentre si è allenato regolarmente il centrocampista Domenico Franco che, richiesto dal Picerno, è un elemento che società e staff non vorrebbero perdere, anche perché l’eventuale sostituzione con un altro over non sarebbe semplice negli ultimi giorni di mercato (chiusura il 30 agosto).

La terna arbitrale. A dirigere l’esordio casalingo sarà Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, che incrocerà per la prima volta il Messina. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dai due assistenti campani, Alessandro Marchese di Napoli e Antonio Aletta di Avellino.