Vai al concerto di Alfa a Capo Peloro con Antenna dello Stretto

Radio Antenna dello Stretto vi porta al Concerto di Alfa all'Arena Capo Peloro giovedì 22 agosto 2024. Tutti i giorni, tra le 11 e le 14, seguite le indicazioni di Antonella Romeo. Basterà inviare il messaggio "Alfa" al numero 3397787500 ma solo al momento del lancio del contest. Il titolare del primo messaggio avrà l'opportunità di aggiudicarsi 2 biglietti per l'attesissimo concerto del giovane rapper ligure. Non perdete questa bella occasione che vi regala Radio Antenna dello Stretto.

Quest'anno ha partecipato con il brano "Vai!" al 74º Festival di Sanremo ottenendo il decimo posto nella classifica finale. Durante la serata dei duetti si è esibito con Roberto Vecchioni nel brano "Sogna ragazzo sogna", una esibizione che commosso tantissimi spettatori diventando quasi iconica. Subito dopo il lancio del suo nuovo album intitolato "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato" e il tour nei palazzetti.