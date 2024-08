21° Rally Tirreno Messina, colpo di scena: stop per Profeta, trionfa il francese Delecour

Francois Delecour, vice campione del mondo Rally 1993, e il suo navigatore Romain Roshe con la Skoda Fabia assistita da Pavel Group , sono i vincitori del 21° Rally Tirreno Messina , dopo un colpo di scena verificatosi alla luce del giorno, che ha visto lo stop forzato di Alessio Profeta , fino a quel momento in testa alla gara che ha strappato una ruota della sua Skoda e Marcello Rizzo e Antonino Pittella suo diretto antagonista scivolare in terza posizione a causa di una foratura.

Delecour nel dopo gara ha dichiarato - “ Sono contento, a prescindere dal risultato, perché sono riuscito a migliorare di prova in prova, grazie alle modifiche che ho indicato e il Team ha reso effettiva. Abbiamo abbassato la macchina, alleggerito le molle ed ha cominciato ad andare come volevo.

Totò Riolo soddisfatto del risultato ha detto: - neanche il regista più fantasioso poteva immaginare un simile finale, a me questo secondo posto con la Polo GT , rivisitata e ancora tutta da sviluppare

Il terzo Rizzo ha recriminato per quanto avvenuto, ma ugualmente felice per il terzo posto ripreso in extremis ha dichiarato: Sono cose che capitano, ovviamente la classifica per noi poteva essere diversa, ma siamo comunque contenti di aver raggiunto il podio.

Quarta piazza per i messinesi Maurizio Rizzo e Massimo D’Angelo che hanno chiuso la loro bella prestazione a due secondi dal podio con la sempre applaudita Citroen Ds 3 di classe N5 nazionale.

La condotta di gara costante ha premiato con la quinta posizione Giovanni Celesti e Luigi Aliberto, anche loro della città dello stretto sulla terza delle Skoda Fabia.

Capolavoro dei palermitani Rosario Cannino e Giuseppe Buscemi che hanno dominato il gruppo RC4N, con la versione aspirata della Peugeot 208, riuscendo oltre che a vincere la classe R2b ad ottenere un meritato sesto posto assoluto, davanti a Ernesto Riolo e Giulia Marin con la “Turbo” dell’apprezzata vettura francese, giunti settimi e primi delle Rally 4.

Nel corso dell’ultima prova un principio di incendio, subito domato, ha fermato la corsa della Peugeot 207 Super 2000 di Nastasi – Cangemi con la conseguente decisione del tempo imposto per le macchine restanti.

Ottavi e noni altri due equipaggi con le Peugeot 208 Turbo, Giuseppe Oieni con Fulvio Lombardo e Claudio Greco con Giuseppe Pergolizzi.

Completa la Top Ten Angelo Sturiale con Biagio Puma Catalano con la sempre performante Peugeot 106 di classe A7.

Nelle Classi: assolo di in N4 per Angelo Di Dio e Paolo Celi con la Mitsubishi Lancer Evo 10, successi di Giuseppe Gangemi e Graziella Rappazzo su Peugeot 106 in classe A6 , di Mario Lisa e Francesco Di Stefano con la Renault Clio in Super 1600, di Franco Alibrando e Vincenzo Aprile con la Clio Rs in classe N3 e di Andrea Travia e Alfredo Cicirello con la Citroen C2 VTS in Racing Start plus 1600, di Mario Trovato e Salvino Lo Cascio su Peugeot 106 in N 2, di Marco Inferrera e Nicola Bongiorno con Peugeot 106 di Classe A 5 e di Giuseppe Gangemi e Christian con la Peugeot 106 Rally in N 1.