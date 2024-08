Messina scalda i motori: stasera il 21esimo Rally del Tirreno

La parola ai motori al 21° Rally del Tirreno Messina. La gara, organizzata da Top Competition con la collaborazione dell' Automobile Club. Messina con validità per la Coppa Italia Aci Sport 9^ zona e per il Campionato Siciliano, è entrata nella fase più calda con lo shakedown che ha fornito ai protagonisti adeguate indicazioni per la competizione che prenderà il via questa sera alle 22.39 dalla spettacolare Piazza Duomo di Messina, davanti al campanile famoso in tutto il mondo.

A precedere le vetture dei protagonisti come apripista su una delle vetture 0 sarà Anna Andreussi, navigatrice dieci volte Campionessa Italiana e 9 volte vincitrice della Targa Florio. La co driver friulana conosce bene le insidie delle strade messinesi ed ha voluto esserci nel fascino della notte peloritana in un ruolo importante, per cui sarà preziosa la sua competenza e l'esperienza vincente. Una presenza davvero prestigiosa che esalta la competizione messinese ponendola sempre più in alto nel panorama automobilistico Tricolore.