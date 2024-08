Dal liceo Archimede alla Juventus, il sogno di Davide Guarneri è sempre più realtà

Dal liceo Archimede di Messina al college della Juventus di Torino. Dai campi in terra dei campionati giovanili siciliani, agli stadi veri. Dalle trasferte in città siciliane come Siracusa a quelle a Parigi e negli Emirati Arabi.

Davide Guarneri, classe 2009, attaccante nel dna, sta vivendo un sogno e ieri il suo sogno lo ha raccontato per filo e per segno a Torre Faro ai suoi ex compagni di squadra e al suo scopritore, il cacciatore di talenti Valerio Leto, palermitano di origine ma messinese faroto a tutti gli effetti. Uno che sputa sangue sui campi da gioco e macina chilometri sulla sua auto per andare a trovare i suoi figli calcistici. Come Giovanni Lauricella altro palermitano doc di Brancaccio in forza all' Empoli diventato qualche settimana fa, con la maglia azzurra, campione europeo under 17.