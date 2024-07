Messina, grande successo per il torneo di bridge al circolo del tennis e della vela

Il campo 4 del Circolo del tennis e della vela di Messina ha cambiato "pelle" per una sera e si è trasformato in piattaforma per tavoli da bridge. L'occasione l'ha fornita il Torneo Colapesce 2024, competizione regionale organizzata dal circolo messinese, presieduto dal neo presidente Tato Spatari, attraverso il prezioso coordinamento della direttrice sportiva della Sezione Bridge del Ctv, Angela Salvo. Un evento di ampio respiro che ha visto approdare in riva allo Stretto decine di giocatori da tutta la Sicilia.

Un grande successo, non solo per i numeri: gara con 58 coppie cui si è aggregato in parallelo il Torneo Allievi che ha registrato la presenza di 15 coppie. Arbitri: Antonio Pistorio, Fausto Princiotta e Antonio Sindona. Ecco i primi dieci giocatori in premio di classifica: 1 Altomare-Scoglio; 2 Barbaccia-Orlando; 3 Arcovito-Nostro; 4 Messina-Maugeri; 5 Scandurra-Scandurra; 6 Lumia-Ferlazzo Lumia; 7 Narbone-Zaccone; 8 Durante-Corrao; 9 Zagarella-Zagarella; 10 Visalli-Rosa.