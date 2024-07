Acr Messina, Pavone ritrova la parola: "Tante trattative intavolate". Meglio tardi che mai...

Il paradosso è palese da settimane, ma ormai siamo oltre. La storia recente dell'Acr Messina con il professionismo ha poco a che fare e del dilettantismo ha tutti i connotati. Due giorni al ritiro di Zafferana Etnea e in organico un manipolo di calciatori (quattro, cinque, sei... chissà) e tanti vedremo. La società in questo momento è nel limbo tra ciò che si deve fare per obblighi temporali e ciò che potrà essere in caso di cessione societaria. In caso... Un déjà vu. Da "la cedo a un euro" alla sostanziosa buonuscita è un attimo. Di fatti concreti (ammesso che tale possa essere considerato, visto che non ci sono dettagli e ne parla solo una delle due parti impegnate nella trattativa) c'è un preliminare. Ma se non si andrà avanti "è colpa degli altri"... Sai che novità...

E così nel silenzio irresponsabile di una società che non chiarisce cosa e quando sarà ogni tanto fanno sorridere i comunicati che parlano di calcio. Di contatti umani - come una normalissima conferenza stampa - neanche a parlarne, i componenti dello staff del Messina si materializzano come figure eteree regalando messaggi incongruenti. E così oggi pomeriggio grazie a un comunicato stampa prendiamo atto che il direttore sportivo, Giuseppe Pavone, fa sapere che “la logica del nostro mercato è improntata alla sostenibilità”. Che sorpresa! Certo rimane da capire se la sostenibilità - concetto relativo e non assoluto - è quella dell'attuale proprietà o di quella che sarà.