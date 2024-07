Messina, Akademia Sant'Anna: Antonio Caselli nuovo vice-presidente del club: “Incarico frutto di sacrificio e dedizione a questo progetto”

Antonio Caselli è il nuovo vice presidente di Akademia Sant'Anna: il fondatore e artefice del Gruppo Formula 3 - azienda di famiglia avviata quarantacinque anni fa ed in cui sacrifici e successi costituiscono, ancora oggi, connubio identificativo - dopo aver rilevato una quota durante la prima storica stagione del club in serie A con l’incarico di direttore generale, adesso condividerà in quella avviata ufficialmente lo scorso 1 Luglio, il nuovo incarico con il dott. Peppe Venuti.

Caselli ricorda con particolare emozione il percorso compiuto nei tanti anni di vita: “Tanta dedizione dietro ciò che è stato costruito. Piano piano, anche grazie all’inserimento dei miei figli, oggi veniamo considerati leader nel settore. I risultati arrivano grazie all’impegno che ci mettiamo, ma va anche detto grazie ai prodotti che trattiamo e rappresentiamo, BMW e Mercedes, due dei tre brand di maggiore prestigio del continente”. "Fare azienda nel 2024 – prosegue Caselli - è molto diverso rispetto al passato, comportando anche un necessario adattamento nel tempo, anche perché in quarantacinque anni le condizioni sono cambiate tantissimo, sia economicamente che sul piano organizzativo; il cambiamento sarà inevitabile anche in futuro. Ciò che resterà invariata sarà la passione da metterci sempre; presto o tardi, darà soddisfazioni”.