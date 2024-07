Mercato Messina, priorità agli under. Vicino Pistolesi, ai dettagli per Anzelmo

In attesa di risvolti sulla possibile cessione societaria, il direttore sportivo del Messina Giuseppe Pavone continua a muoversi per cercare i giusti tasselli in vista del prossimo campionato. Priorità agli under, considerato che, soprattutto se si dovesse andare avanti con l'attuale gestione, si continuerà a puntare sul minutaggio. Il nome nuovo è quello di Francesco Pistolesi, terzino sinistro, classe 2005. Cresciuto nella Fermana, ha vestito anche le maglie di Francavilla e Montegiorgio (17 presenze in Serie D). Nell'ultima annata 23 gettoni in Serie C con la Fermana. Un tassello che, dunque, risponderebbe immediatamente a una delle carenze croniche della scorsa stagione, quando fu adattato Ortisi ma senza mai avere un'alternativa ritenuta idonea tra Tropea e Zona.

E poi Pedicillo, Di Palma, Curtosi e anche Anzelmo. Il talentino della Vibonese ha trovato l’accordo con il Messina. Si trasferirà in riva allo Stretto con un anno di ritardo e riabbraccia Giacomo Modica, l’allenatore che lo ha fatto debuttare tra i “grandi” e che lo ha fortemente voluto. Caffo ha dato il via libera all’operazione accontentando il giocatore, ma l’operazione è chiusa solo virtualmente perché mancherebbero gli ultimi dettagli da limare. In particolare si tratta sulla percentuale di futura rivendita con la Vibonese che vorrebbe circa il 30%. Il Messina potrebbe ancora bussare per il centrocampista Wilkerg Castillo, (ritenuta bassa l’offerta del Cerignola per il 2005). Per quanto riguarda gli over, restano nel mirino il difensore Giuseppe Loiacono (32 anni) e il terzino Riccardo Spaltro (24), entrambi in uscita dal Crotone.