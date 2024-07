Messina, l'inizio del campionato in casa con il Potenza. Prima trasferta a Cerignola, si chiude con la Juve Next

Reso noto il calendario di serie C. Il Messina debutterà in casa contro il Potenza il 25 agosto. Si giocherà di sera, così come avverrà per le prime giornate, per evitare le alte temperature. Per quel giorno, il terreno di gioco del Franco Scoglio dovrà, dunque, essere pronto dopo i quattro concerti di Geolier, Ultimo, Zucchero e Max Pezzali.

Nel secondo impegno di campionato il Messina se la vedrà in trasterta con il Cerignola, contro cui debuttò nello scorso campionato, e a seguire in casa contro il Taranto, un calendario che, quindi ricalca quello dello scorso torneo. Il 15 settembre il match all'Ezio Scida contro il Crotone, poi Casertana al Franco Scoglio e nel primo turno infrasettimanale trasferta a Latina il 25 settembre. Quattro giorni dopo ancora una gara fuori casa, questa volta a Picerno. Il 6 ottobre gara interna contro il Benevento poi il primo derby siciliano, quello di Trapani. Poi Monopoli in casa, Avellino in trasferta, Cavese al Franco Scoglio nel secondo turno infrasettimanale dei tre previsti e alla 13esima giornata il secondo derby siciliano a Catania.

Il 10 novembre match interno con il Giugliano a seguire trasferta contro l'Altamura una delle matricole del torneo, in casa col Sorrento, a seguire trasferta a Torre del Greco, incontro casalingo col Foggia e chiusura del girone di andata ad Alessandria il 15 dicembre contro la Juve Next, la grande novità del girone più meridionale di serie C. Messina che dunque affronterà due trasferte tra la fine dell'andata e l'inizio del girone di ritorno che si aprirà con la gara di Potenza.