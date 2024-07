Acr Messina, il silenzio è assordante. E allora tornano a parlare i tifosi: striscione contro il gruppo Sciotto

Non più di 5-6 comunicati stampa dalla fine del campionato a oggi, il minimo sindacale per annunciare iscrizione e qualcosa di nuboloso su trattative o cose similari. Poi la conferma di Giacomo Modica in panchina e l'arrivo come direttore sportivo di Giuseppe Pavone. Per il resto un silenzio assordante e un ritardo sull'organizzazione della nuova stagione che poi - bene che vada - verrà recuperato con grandissima fatica. Sullo sfondo una trattativa con un enigmatico gruppo lussemburghese-americano di cui poco o nulla si sa.

Nel silenzio più totale tornano a parlare i tifosi che nella notte hanno esposto uno striscione di contestazione nei confronti della società e del gruppo Sciotto. Un messaggio firmato "Curva Sud", con tutti i club che quindi avrebbero trovato un pensiero univoco.

La trattativa

Secondo indiscrezioni saremmo in dirittura d'arrivo ma va registrato qualche giorno di pausa, dovuto alle condizioni di salute del presidente Pietro Sciotto. Intanto il patron ha chiesto copia del preliminare e, in questi giorni, studierà tutta la documentazione prima di quello che potrebbe essere l’appuntamento decisivo. La volontà è di chiudere nei prossimi giorni, ma la proposta del gruppo lussemburghese-americano sarebbe cambiata: si propende, infatti, per l’acquisizione del 100% della società, a differenza di quanto emerso inizialmente e, cioè, l’80% ai nuovi acquirenti e il 20% a Sciotto. Il gruppo vorrebbe l’intero pacchetto azionario, mentre il patron giallorosso resterebbe con un ruolo esterno, come sponsorizzazione. Ma il tempo è sempre di meno.