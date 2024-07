Messina, Tato Spatari eletto nuovo presidente del Ct Vela. Battuto lo sfidante Mazzeo

Antonio Spatari succede ad Antonio Barbera alla presidenza del Circolo del Tennis e della Vela. Ieri sera il verdetto dopo una giornata di votazioni. "Tato" Spatari, odontoiatra e fratello delle rettrice dell’Università, ha ottenuto 576 preferenze contro le 259 del chirurgo Ivan Mazzeo. I votanti sono stati 868 (diciassette le schede bianche). Un successo netto quello di Spatari che porta in Consiglio tutti i componenti della sua lista "Noi per il Circolo”: Maruka Stagno D’Alcontres, Barbara Bernardo, Conci Spagnolo, Lino Brigandì, Santi Delia, Giovanni Minuti, Vilfredo Raymo, Alessandro Russo, Alberto Vermiglio e Umberto Weigert. Come probiviri Eugenio Fazio, Rosa Nastro Gambadoro, Antonio Strangi. Revisori dei Conti: presidente Giovanni Canfora, Nino Allone, Gaetano Urzì. Accettazione soci: Serafino Barbaro, Maurizio Lo Piano, Giovanni Merenda e Anna Ruggeri.

Il Circolo del Tennis e della Vela ha trionfato nell'ultima serie A di tennis, portando a Messina uno storico scudetto. Bisognerà capire adesso cosa intendono fare i nuovi vertici del club di viale della Libertà.