Traversata dello Stretto Red Bull: steso il cavo sul quale il funambolo Jaan Roose tenterà il nuovo record mondiale

Sono partite le operazioni di stesura del cavo “slackline” tra il pilone di Torre Faro e quello di Santa Trada, sulla costa calabrese, sulla quale nei prossimi giorni (la data verrà stabilità in base alle condizioni meteo) lo slackliner estone Jaan Roose tenterà l'incredibile impresa di attraversare lo Stretto. Le operazione, coordinate dalla Capitaneria di Porto, hanno reso necessario bloccare per qualche ora, a partire dalle 9, è stato interdetto l'accesso alla spiaggia, chiudendo la via che porta al Pilone, presidiata dagli agenti della Polizia Municipale. Il cavo è stato portato in volo da un elicottero dalla costa messinese fino al traliccio di quella calabra, rimanendo sospeso sulle acque dello Stretto.

"Un plauso ai sindaci e tutte le autorità siciliane e calabresi che hanno reso possibile la realizzazione di questa impresa incredibile. Vi assicuro che già l'organizzazione di tutto questo è una vera mission impossible", ha commentato l'assessore Massimo Finocchiaro dal suo profilo social.