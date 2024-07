Acr Messina, la cessione della società ai dettagli. Bocche cucite sulla nuova proprietà

La trattativa tra il presidente del Messina Pietro Sciotto e il fondo straniero interessato ad entrare nel club, inizialmente con una quota di maggioranza, proseguirà nei prossimi giorni quando bisognerà formalizzare tutti le intese raggiunte nelle scorse settimane. In particolare, dopo l'accordo preliminare, il fondo straniero dovrà, probabilmente, presentare una fideiussione, posta a garanzia, necessaria per dimostrare di poter mantenere gli impegni presi per acquisire il pacchetto di maggioranza. Al gruppo acquirente, come specificato nel comunicato diramato ieri in serata, il compito di individuare il nuovo direttore sportivo, una scelta adesso più logica, contrariamente, quindi, a quanto emerso in precedenza, quando tutto lasciava presagire che a farlo fosse, invece, Pietro Sciotto.

Al nuovo direttore sportivo il compito di accorciare i tempi della programmazione sportiva già in ritardo. Atteso anche un confronto con il tecnico Giacomo Modica, confermato dal presidente Sciotto alla guida della squadra, ma senza che il suo contratto sia stato ancora depositato.