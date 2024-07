Acr Messina, il passaggio di proprietà sembra cosa fatta. Sciotto: "Il nuovo gruppo indicherà il ds"

Il primo luglio e l’inizio ufficiale della stagione sportiva 2024/25 portano in dono novità sostanziali nella trattativa per il passaggio di proprietà del Messina: nella prima serata, la società biancoscudata «comunica che il presidente Pietro Sciotto, come da accordi con il gruppo imprenditoriale che sta trattando l’acquisizione del pacchetto di maggioranza della società, ha provveduto agli adempimenti riguardanti il pagamento delle spettanze di competenza del mese di maggio (stipendi e contributi previdenziali), e il pagamento della rata di giugno nei confronti del fisco». Confermati, quindi, i passaggi indicati nel preliminare di vendita e palla che ora passa proprio al gruppo anglo-americano, chiamato decisamente in causa dal paragrafo finale del comunicato diffuso dal Messina secondo cui «Il gruppo acquirente indicherà il nuovo direttore sportivo».

La cessione appare avvenuta. Il contatto telefonico tra il presidente Pietro Sciotto e il gruppo anglo-americano interessato all’acquisizione del club è previsto per la giornata di oggi, con la chiacchierata che sarà utile anche per fissare un appuntamento fisico nei giorni successivi. Il comunicato, però, indica come Sciotto sia ormai giunto alla conclusione di voler definitivamente cedere il Messina, ma anche che la gestione sportiva sia ora totalmente in mano al gruppo interessato all’acquisto. Tavolo che si riempie così di un’ulteriore carta, probabilmente quella decisiva e che fa riempire un mazzo in cui erano già presenti la disponibilità del potenziale acquirente di soddisfare le richieste dell’attuale proprietà e la documentazione necessaria per giungere alla definizione.