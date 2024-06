Messina, si alza il sipario sulla Coppa Italia di beach soccer: a Capo Peloro anche street food, spettacoli e attività sportive collaterali

La partita Sambenedettese-Genova (fischio d’inizio ore 11.00) domani darà il via a Capo Peloro alla Coppa Italia di serie A di beach soccer. È la prima delle sfide degli ottavi di finale, che proporranno a seguire: Chiavari-Catania Fc, Fvg-Lamezia, Napoli-Vastese, Città di Milano-Riccione, Viareggio-Sicilia, Pisa-Brancaleone e a chiudere, intorno alle ore 21.00, Catania Bs-Terracina, che appare l’incrocio più interessante per la tradizione dei due club. La manifestazione Tricolore si è aperta, intanto, ufficialmente oggi pomeriggio con la cerimonia di rito, alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, dell’assessore comunale allo Sport Massimo Finocchiaro, dell’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata , del coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Figc-Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini , del componente della Consulta Nazionale del Dipartimento Bs Lnd per la Regione Sicilia Giuseppe Bosco, patron del Catania Beach Soccer, del componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia , e dell’esperto allo sport del Comune di Messina Francesco Giorgio.

L’evento peloritano godrà di ampia copertura mediatica con due match degli ottavi, tutti i quarti e le semifinali trasmessi in live streaming dal canale ufficiale YouTube della Lnd. La finale andrà, invece, a titolo gratuito su Dazn, che seguirà da vicino la Coppa Italia con una nuova sezione in app dedicata proprio al beach soccer, nella quale sarà possibile rivedere le sintesi delle gare, le migliori giocate, gli highlights, i best gol e tanto altro.

La kermesse è organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer in sinergia con il Comune di Messina, l’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e l’Ars. Sedici le squadre ai nastri di partenza, che si contenderanno il titolo fino a domenica nell’Arena Beach Stadium di Torre Faro con 1200 posti a sedere, immerse in una spettacolare e suggestiva cornice paesaggistica. Domani sono in calendario i quarti, sabato le semifinali e domenica si vivrà l’ultimo decisivo atto, che assegnerà l’ambito titolo.

Proseguono, intanto, le attività all’interno del Beach Soccer Village, la grande area di 3.347 mq “cuore pulsante” di numerose iniziative collaterali: street food, spettacoli, attività sportive per i ragazzi, le famiglie, per i più piccoli, momenti di carattere sociale e tutela dell’ambiente.

Nel ricco programma anche la proiezione in diretta sul grande schermo degli incontri dei Campionati Europei di calcio in Germania.

Premi ai progetti “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” e “Ci sono anch’io” di Rtp

L’evento di Capo Peloro non è soltanto sport, ma una kermesse variegata, che si sviluppa in un vero e proprio mega villaggio. Numerose sono, infatti, le iniziative collaterali in programma, dallo street food alle attività ludiche, con momenti di carattere sociale e improntati alla sostenibilità. Meritati consensi ha riscosso ieri il laboratorio di giornalismo “L'informazione è giovane - Gds Academy per Sicily Beach Soccer 2024”, nell’ambito del progetto di Società Editrice Sud, con scuole e università di Sicilia e Calabria, per la promozione dell'informazione di qualità e della partecipazionedei giovani. I laboratori, con la presenza di una rappresentanza di studentesse e studenti delle scuole e dell’Ateneo di Messina nell’ambito di Unime Gds Lab, sono stati tenuti dalla responsabile della Gds Academy di Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, con il prezioso apporto di Sabrina Assenzio, responsabile dell’area Lab.

I giovani cronisti hanno potuto conoscere da vicino l’affascinante mondo del giornalismo, intervistando gli organizzatori e le autorità presenti. In particolare, con l’assessora Amata si è parlato di sport come strumento di inclusione e con il prof. Cappello del Cnr di tutela dell’ambiente marino. Ai progetti “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” e “Ci sono anch’io” di Rtp (curato da Rachele Gerace) è stato assegnato un riconoscimento: sul palco i giovani delle scuole messinesi - che hanno avuto i complimenti del sindaco Basile - assieme alle Ladies Chef guidate dalla presidente Carlotta Andreacchio, con cui hanno dialogato sulla corretta nutrizione e sui piatti della tradizione messinese.