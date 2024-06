Messina, tornano le “Notti magiche” al Giardino Corallo con Schillaci e Mancuso

Terzo appuntamento con le “Notti magiche” al Giardino Corallo in occasione di Italia-Croazia, la sfida che chiuderà il girone eliminatorio degli azzurri agli Europei di Germania. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Development” e di cui Gazzetta del Sud ed Rtp sono media partner, permetterà agli appassionati messinesi di calcio di poter assistere sul maxischemo alla diretta della partita della Nazionale (ingresso gratuito, calcio d’inizio del match alle 21). Impegno da dentro o fuori per l’Italia che, dopo la sconfitta con la Spagna, dovrà conquistare un risultato positivo per poter accedere agli ottavi di finale.

Al Corallo la partita sarà preceduta dal talk condotto dal giornalista Salvatore De Maria che dialogherà con gli ex calciatori del Messina Totò Schillaci, già presente proprio in occasione della partita tra Italia e Spagna, e Carmelo Mancuso. Un’occasione per ripercorrere la storia del calcio giallorosso di due generazioni diverse ma altrettanto fortunate e di successo.