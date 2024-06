Beach Volley World Pro Tour a Messina tre coppie azzurre in semifinale. Oggi le sfide finali

Nel torneo maschile, Dal Corso/Viscovich altra coppia protagonista nel 2023 sono in semifinale dopo avere eliminato le rivelazioni del torneo Alfieri/Andreatta, capaci di vincere la pool e arrivare ai quarti dopo avere superato le qualificazioni. I tedeschi Sowa e Just sono il loro prossimo avversario. Out nei quarti gli azzurri Krumins/Caminati, Marchetto/Windisch. La semifinale della parte bassa vedrà protagonisti gli olandesi Sengers/Boehlè e la coppia Benzi-Bonifazi.

Cresce il livello dello spettacolo sui campi di piazza Duomo ora che ci si avvicina alle fasi calde del Futures valido per il Volleyball World Beach Pro Tour . Giocate di pregevole fattura che il pubblico dalla doppia tribuna allestita mostra di gradire con continui applausi. Nel femminile il tabellone si allinea alle semifinali che vedono Reka Orsi Toth/Giada Bianchi unica coppia azzurra ancora in corsa. Oggi contro le tedesche Grune e Christ andranno a caccia della finale bis, stavolta sperando di scrivere un epilogo diverso. Si fermano nei quarti le vincitrici della scorsa edizione Bianchin/Scampioli. Nell’altra semifinale scontro tra le teutoniche Kozych/Schenider e le estoni Hollas/Remmelg.

Le semifinali maschili sono in programma questa mattina alle 12,30 e 13.10 mentre le finali si giocheranno alle 14.50 (per il 3° posto) e alle 16,30 (la finalissima). In campo femminile semifinali alle 10 e alle 10.50 mentre le finali sono in programma alle 14 e alle 15,40.

In mattinata nelle pause tra un incontro e l’altro abbiamo sentito Luigi Dell’Anna, responsabile federale delle squadre italiane di beach volley. «Non avevamo dubbi sulla perfetta organizzazione del Futures perché la macchina è ben collaudata. C’è stata in questi giorni una folta partecipazione di pubblico e vedere gli spalti pieni trasmette ancora più stimoli ed energie agli atleti in campo. Per il futuro vedremo se si può organizzare una tappa internazionale di un livello ancora più alto perché la città lo merita».

Tra un mese (dal 26 luglio al 9 agosto) si alzerà il sipario sulle olimpiadi di Parigi: l’Italia del beachvolley le affronterà con tre coppie e quali le aspettative. «Sono fiducioso nelle capacità dei ragazzi di farsi valere. La concorrenza avversaria è alta, le coppie scandinave sono tra le più quotate ma anche le nostre, vedi Nicolai-Cottafava nel maschile e Menegatti/Gottardi nel femminile, hanno le carte in regola per puntare a un buon risultato. Intanto le tre coppie stanno seguendo un programma concordato di allenamenti e nelle prime due settimane di luglio faranno due tappe élite 16 a Gstaad in Svizzera e a Vienna (Austria). Al rientro rifiniranno la preparazione nei centri federali prima della partenza per Parigi».