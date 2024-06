Beach Volley World Pro Tour a Messina, doppio trionfo tedesco. Italia al terzo posto

Doppio trionfo tedesco nella seconda edizione del futures internazionale di beach Volley che si è concluso oggi sui campi di Piazza Duomo. Nel femminile la Germania monopolizza i primi due gradini del podio con Anna Lena Grune e Chenoa Christ che si impongono in finale sulle connazionali Margareta Kozuch/Sarah Schneider. Terza piazza per le azzurre Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (finaliste nel 2023) che nella finalina piegano in due set le estoni Hollas/Remmelq. Nel maschile i teutonici Sowa e Just la spuntano al termine di una lotta durata tre set sugli olandesi Sengers/Boehlè. Gli azzurri Dal Corso/Viscovich bissano il terzo posto del 2023. Finale 3° posto

Dal Corso/Viscovich- Benzi/Bonifazi 2-0 (21-16; 21-16)

Finale 1° e 2° posto

Sowa/Just GER - Sengers/Boehlè OL 2-1 (21-18; 18-21; 15-8)

Finale 3° posto

Orsi Toth/Bianchi- Hollas/Remmelg EST 2-0 (21-19; 21-17)

Finale 1° e 2° posto

Grune/Christ GER - Kozuch/Schneider GER 2-0 (21-13: 21-13)