Messina Beach Future 2024, in piazza Duomo via ai quarti di finale con le ultime partite in notturna

Scivolano via le prime due giornate di gara della tappa messinese del Volleyball World Beach Pro Tour - Futures, manifestazione internazionale di beach volley realizzata dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World ed affidata al promoter locale Team Volley Messina, di concerto con il Comune di Messina in qualità di co-organizzatore, Mediterranea Eventi, Triptop, il Comitato Regionale Sicilia della FIPAV ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina.

Sulla sabbia della grande Beach Arena di Piazza Duomo, le 56 coppie in gara sono in fase di ultimazione delle tornate di qualificazione, offrendo uno spettacolo eccezionale al tantissimo pubblico presente, accorso in gran numero anche per assistere alla prima affascinante manche di partite giocate in notturna (domani sera si replica) che hanno definito parte del tabellone dei quarti di finale femminili, che vedono come testa di serie la coppia Orsi Toth R. / Bianchi, in campo alle 16.10, mentre alle 17.00 tocca alla seconda coppia azzurra ancora in gara composta da Bianchin / Scampoli. Per completare la schedulazione dei quarti femminili bisognerà attendere le partite in programma dalle 12.30, con la partita tra Evans/Keefe (Inghilterra, teste di serie n. 15) e Bentele/Bossart (Svizzera, teste di serie n. 13) sul campo 2. Contemporaneamente, sul campo centrale, si incontreranno Fleming/Milutinovic (Australia, teste di serie n. 6) e Grüne/Christ (Germania, teste di serie n. 9). Alle 13:20, sempre sul campo centrale, Kozuch/Schneider (Germania, teste di serie n. 2) affronteranno Slukova/Zolnercikova (Repubblica Ceca, teste di serie n. 8). Sul campo 2, Uhl/Schürholz (Germania, teste di serie n. 11) giocheranno contro Neuschaeferova/Svozilova (Repubblica Ceca, teste di serie n. 4).