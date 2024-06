Messina (quasi) pronta per la tappa del "Volleyball World Beach Pro Tour". Posata la sabbia in piazza Duomo

Quasi tutto pronto per la tappa messinese del 2024 di "Volleyball World Beach Pro Tour – Futures", manifestazione internazionale di beach volley che si svolgerà in piazza Duomo dal 20 al 23 giugno. La sabbia è già stata quasi tutta sistemata sul sagrato. In allestimento due campi principali e altri due di allenamento. Sarà realizzata anche una grande tribuna sul “Centrale” mentre un villaggio sarà allestito nella parte nord della piazza.

Leggi anche Volleyball World Beach Pro Tour fa tappa a Messina: la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi passa da piazza Duomo

Decine di atleti arriveranno da tutta Europa per cercare i punti necessari per approdare in extremis alle prossime olimpiadi di Parigi. Oltre 250 le presenze attese compresi tecnici ed accompagnatori. Una grande occasione di visibilità per la città che è alla seconda edizione di questo appuntamento con il Volley in piazza.