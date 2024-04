Domenica si assegna lo scudetto del Subbuteo: in corsa anche Barcellona Pozzo di Gotto

Nel fine settimana del 13 e 14 aprile 2024 il Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli” di Colleferro (Roma) ospiterà il girone di ritorno dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo 2023/2024. Alla manifestazione sportiva, la più importante del circuito agonistico del calcio in miniatura nazionale, partecipano 48 club provenienti da tutta Italia (da Aosta a Palermo), per un totale di circa 300 giocatori presenti, tra i quali i migliori atleti al mondo di questa disciplina (tra gli altri, il Campione del Mondo Individuale Open in carica, Luca Colangelo, e lo spagnolo Carlos Flores, vincitore del titolo di Campione d’Europa Individuale Open nel 2023). L’evento è organizzato, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e con il patrocinio del Comune di Colleferro. Fiamme Azzurre Roma capolista in Serie A. Appassionante, in Serie B, la lotta per la promozione

Il girone di andata, disputato a San Benedetto del Tronto (AP) lo scorso ottobre, si è concluso con le Fiamme Azzurre Roma in testa, in Serie A, che si sono quindi comfermati quali principali candidati per la conquista dello Scudetto. Dietro di loro, gli Eagles Napoli ed il Barcellona Calcio Tavolo, appaiate a pari punti, e la F.lli Bari Reggio Emilia, ad una sola lunghezza dalle dirette inseguitrici della capolista. Un’altra compagine capitolina, gli SPQR MMIX Subbuteo, è attualmente in testa in Serie B, dove la situazione appare comunque molto equilibrata, con la sesta in classifica a soli cinque punti dall’attuale capolista. In Serie C, infine, spiccano il Foggia, solitario in testa al girone B, ed i Napoli Pirates ed il Sessana, prime, a pari punti, nel girone A. Le classifiche al termine del girone di andata Serie A: Fiamme Azzurre Roma 29, Eagles Napoli e Barcellona Calcio Tavolo 25, F.lli Bari Reggio Emilia 24, Salernitana 19, Napoli Fighters 17, Lazio TFC 14, Bologna Tigers 13, Virtus Rieti 10, SC Bagheria e ACS Perugia 4, SC Ascoli 2.