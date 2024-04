Santo Stefano di Camastra: la Granfondo della Ceramica tra sport, sole e solidarietà. Genovese nell’albo d’oro della manifestazione

Finalmente una bella giornata estiva a fare da cornice alla Granfondo della Ceramica che si è svolta su territorio di S Stefano di Camastra e del comprensorio della Valle dell’Halaesa, valevole come prova del circuito Coppa Sicilia. Per la 17esima edizione (organizzata come sempre dalla famiglia Catanzaro), circa 600 circa gli iscritti che hanno gareggiato, suddivisi nelle due classiche categorie Granfondo e Mediofondo, attraverso percorsi di 106,5 e 64,5 chilometri godendo di panorami mozzafiato. Ma non solo ciclismo in questa giornata, anche un momento di solidarietà per dire No alla violenza contro le donne lanciato da dall’associazione delle motostaffetta.

A tagliare per primo il traguardo per quanto riguarda la Granfondo ed entrare nell’albo d’oro della manifestazione è stato Nicola Genovese del team Rosso Azzurri con il tempo di 2h46'02"; alle sue spalle Pietro Mina del team Bike Siracusa Noto, mentre il podio è stato completato da Pietro Mina e Giuseppe Di Salvo.